Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren fliehen am Mittwochvormittag aus Boeing

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 7,9 Prozent auf 200,51 USD.

Um 22:15 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der AMEX-Sitzung um 7,9 Prozent auf 200,51 USD ab. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 199,55 USD ein. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 210,25 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.637 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,14 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,73 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,59 USD am 26.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 11,93 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 274,13 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.10.2023 vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.104,00 USD umgesetzt, gegenüber 15.956,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 29.01.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -5,977 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Schwacher Handel in New York: S&P 500 gibt zum Handelsende nach

Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer

NYSE-Titel Boeing-Aktie weiter unter Druck: Wells Fargo senkt Daumen für Boeing