Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Freitagmittag ab

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 199,28 EUR. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 197,26 EUR. Mit einem Wert von 200,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.353 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2023 auf bis zu 205,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2022 (108,76 EUR). Abschläge von 83,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 235,67 USD.

Am 25.01.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,75 USD. Im Vorjahresquartal hatten -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.980,00 USD umgesetzt, gegenüber 14.793,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Boeing am 26.04.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Gewinn von 0,217 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com