Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 04:01 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 195,48 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 195,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 200,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.152 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 205,30 EUR erreichte der Titel am 14.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2022 Kursverluste bis auf 108,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 79,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 235,67 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 25.01.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,75 USD. Ein Jahr zuvor waren -7,69 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,06 Prozent auf 19.980,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.793,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Boeing am 26.04.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,217 USD je Boeing-Aktie belaufen.

