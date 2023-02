Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05:34 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 197,26 EUR. Die Boeing-Aktie sank bis auf 197,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 200,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 272 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 205,30 EUR markierte der Titel am 14.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,92 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 81,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 235,67 USD.

Boeing gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 19.980,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.793,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 26.04.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Gewinn in Höhe von 0,217 USD je Aktie aus.

