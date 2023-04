Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Boeing 184,32 EUR

1,17% Charts

News

Analysen

Bei der Boeing-Aktie ließ sich um 11:43 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 183,60 EUR. Bei 184,20 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 183,00 EUR. Mit einem Wert von 183,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 2.440 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2023 bei 205,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 68,81 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 239,00 USD für die Boeing-Aktie.

Am 25.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,06 Prozent auf 19.980,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.793,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 26.04.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 24.04.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,428 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

NYSE-Titel Boeing-Aktie sackt ab: Boeing findet neue Probleme bei Mittelstreckenjet 737 Max

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing-Aktie gewinnt: Boeing liefert im ersten Jahresquartal mehr Jets aus als Airbus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com