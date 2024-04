Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 169,99 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 169,99 USD. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 168,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 170,00 USD. Bisher wurden via New York 191.918 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 36,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 16.04.2024 auf bis zu 167,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,42 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 251,86 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 31.01.2024 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -1,75 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 22.018,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 19.980,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Boeing im Jahr 2024 0,230 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

