Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 183,29 USD.

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 183,29 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 183,32 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,25 USD. Bisher wurden via New York 128.016 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.12.2023 auf bis zu 267,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 45,97 Prozent Luft nach oben. Am 26.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 159,71 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 12,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 248,29 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,69 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 16,57 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,92 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2024 einen Verlust in Höhe von -0,507 USD je Aktie ausweisen dürften.

