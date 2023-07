Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 213,80 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 213,80 USD. Bei 214,00 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 58.699 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 223,86 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 4,71 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2022 auf bis zu 120,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 241,20 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.04.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,27 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,75 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.921,00 USD im Vergleich zu 13.991,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Boeing die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,448 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

