Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Dienstagnachmittag positiv

So bewegt sich Boeing

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 187,56 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 187,56 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 188,00 USD. Bei 183,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.722 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,02 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2022 bei 132,21 USD. Mit einem Kursverlust von 29,51 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 248,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.07.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.751,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.681,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Boeing.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -4,301 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Gewinne in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Montagnachmittag im Plus

Gewinne in New York: So steht der Dow Jones mittags