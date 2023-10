Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagvormittag kaum verändert

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Boeing. Mit einem Wert von 184,92 USD bewegte sich die Boeing-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Boeing-Aktie bewegte sich um 22:15 Uhr kaum. Das Papier stand via AMEX bei 184,92 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 185,10 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 182,72 USD. Bei 183,98 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via AMEX 4.697 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 242,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 132,11 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 28,56 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 248,71 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.07.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,37 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.751,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16.681,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 23.10.2024 präsentieren.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -4,301 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Gewinne in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Montagnachmittag im Plus

Gewinne in New York: So steht der Dow Jones mittags