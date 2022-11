Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag behauptet

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Boeing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 166,08 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 166,08 EUR zu. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 166,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 166,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 204,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.11.2021 erreicht. 18,75 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 52,70 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 204,17 USD.

Boeing ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -6,18 USD gegenüber -0,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.956,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.278,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --7,834 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Airbus-Aktie höher: Airbus liefert mehr Flugzeuge aus - Boeing fällt wieder zurück

Boeing-Aktie dennoch etwas höher: Weniger Flugzeugauslieferungen im Oktober

Experten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com