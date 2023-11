Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Freitagnachmittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 208,45 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 208,45 USD zu. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 208,96 USD aus. Bei 208,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 186.398 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,02 USD. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 14,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2022 bei 168,68 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 19,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 241,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -6,18 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 18.104,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.956,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -6,044 USD je Aktie aus.

