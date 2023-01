Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 195,24 EUR. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 198,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 195,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.679 Boeing-Aktien.

Am 18.01.2022 markierte das Papier bei 202,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,35 Prozent hinzugewinnen. Bei 108,76 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 79,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 233,50 USD an.

Boeing ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,60 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.956,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 15.278,00 USD eingefahren.

Die Boeing-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.01.2023 erwartet. Boeing dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 31.01.2024 präsentieren.

2022 dürfte Boeing einen Verlust von -8,001 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

