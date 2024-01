Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Vormittag fester

Boeing im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 203,19 USD zu.

Im AMEX-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 22:15 Uhr 1,3 Prozent. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 205,95 USD. Mit einem Wert von 204,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.110 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,98 Prozent hinzugewinnen. Bei 176,59 USD erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 13,09 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 274,13 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 25.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.104,00 USD – ein Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15.956,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,971 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück

Boeing-Aktien auf Erholungskurs - FAA-Prüfungen

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Nachmittag mit Abgaben