Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag gesucht

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 187,00 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 187,00 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 187,00 USD. Bei 185,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 132.656 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 208,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 137,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 36,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,071 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 205,00 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,04 USD je Aktie gewesen. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 23.04.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,090 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor 3 Jahren verloren

Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im Dow Jones

Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot