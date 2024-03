So bewegt sich Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag mit Abschlägen

18.03.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 179,76 USD ab.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 179,76 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 177,52 USD. Bei 180,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 494.986 Boeing-Aktien den Besitzer. Am 22.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,83 Prozent. Bei 176,25 USD fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,334 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 264,13 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 31.01.2024 vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,75 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 22.018,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.980,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,20 Prozent gesteigert. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Boeing-Aktie in Höhe von 3,64 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Freitagshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Freitagshandels nach Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones am Freitagnachmittag Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich schwächer

