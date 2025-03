Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 159,90 USD ab.

Das Papier von Boeing befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 159,90 USD ab. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 159,00 USD. Bei 161,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 135.520 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2024 markierte das Papier bei 196,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,16 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 137,07 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 14,28 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,071 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 208,00 USD.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,77 Prozent auf 15,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2025 veröffentlicht.

2025 dürfte Boeing einen Verlust von -1,133 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

