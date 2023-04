Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Boeing 186,64 EUR

-0,50% Charts

News

Analysen

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 204,95 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 205,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,21 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 6.566 Stück.

Am 15.02.2023 markierte das Papier bei 220,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 7,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.06.2022 (113,27 USD). Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 80,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 239,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 25.01.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,75 USD. Im Vorjahresquartal waren -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 19.980,00 USD gegenüber 14.793,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Boeing am 26.04.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Boeing.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -0,584 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

NYSE-Titel Boeing-Aktie sackt ab: Boeing findet neue Probleme bei Mittelstreckenjet 737 Max

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing-Aktie gewinnt: Boeing liefert im ersten Jahresquartal mehr Jets aus als Airbus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com