Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 170,79 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 170,79 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 171,05 USD an. Mit einem Wert von 169,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 136.501 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.12.2023 auf bis zu 267,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 56,65 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 167,57 USD. Dieser Wert wurde am 16.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 251,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 31.01.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,75 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.018,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 19.980,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 23.04.2025 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2024 einen Verlust in Höhe von -0,046 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Airbus-Aktie im Rally-Modus: Das steckt dahinter

Boeing-Aktie schwächer: Boeing muss sich Anhörung im US-Senat stellen

Minuszeichen in New York: So steht der Dow Jones mittags