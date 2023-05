Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Boeing 190,46 EUR

Um 22:15 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 206,84 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 208,23 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 205,60 USD. Zuletzt wurden via AMEX 9.577 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 220,45 USD markierte der Titel am 15.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 6,17 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.06.2022 bei 113,27 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 45,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 233,20 USD.

Am 26.04.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei -1,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,75 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.921,00 USD umgesetzt, gegenüber 13.991,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,582 USD je Boeing-Aktie.

