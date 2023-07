Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag im Plus

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 212,52 USD zu.

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 212,52 USD. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 212,57 USD aus. Bei 210,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.351 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 223,86 USD. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 75,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 241,20 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 17.921,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.991,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,09 Prozent gesteigert.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Boeing.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -1,514 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing verloren

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

NYSE-Titel Boeing-Aktie zieht an: Deutlicher Zuwachs bei Auslieferungen