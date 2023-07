Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Boeing

Kurs der Boeing

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Boeing. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,5 Prozent auf 211,77 USD.

Das Papier von Boeing befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,5 Prozent auf 211,77 USD ab. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 211,77 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,75 USD. Zuletzt wechselten 8.652 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 223,70 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 5,63 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,99 USD am 01.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 42,87 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 241,20 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.04.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,75 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.921,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.991,00 USD in den Büchern standen.

Die Boeing-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,514 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing verloren

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

NYSE-Titel Boeing-Aktie zieht an: Deutlicher Zuwachs bei Auslieferungen