Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Mit einem Kurs von 224,51 USD zeigte sich die Boeing-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Boeing-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 224,51 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 224,98 USD an. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 221,69 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 222,23 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 153.778 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,02 USD. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 7,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (120,99 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 246,20 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 26.07.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.751,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -2,066 USD je Aktie ausweisen dürften.

