Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Vormittag

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 224,58 USD.

Die Boeing-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 224,58 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 224,51 USD ab. Bei 227,54 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 4.959 Boeing-Aktien.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 242,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 7,20 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 120,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 246,20 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.07.2023. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,37 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 19.751,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.681,00 USD umgesetzt.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,066 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

