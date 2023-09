Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Boeing

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 207,74 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:55 Uhr 0,2 Prozent auf 207,74 USD. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 207,74 USD. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 7.215 Boeing-Aktien.

Am 13.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 212,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 2,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 123,86 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 40,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 244,33 USD.

Boeing ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.681,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.751,00 USD ausgewiesen.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 5,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

