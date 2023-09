Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Nachmittag

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 206,94 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 206,94 USD. Bei 206,42 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 207,86 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 83.480 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,02 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,53 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 244,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,37 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 19.751,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.681,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,15 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa Technik will Militärgeschäft stärken

NYSE-Wert Boeing-Aktie in Rot: Auslieferungen von Boeing erneut rückläufig

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Boeing-Investment verloren