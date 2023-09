Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagvormittag verlustreich

So entwickelt sich Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 208,09 USD.

Um 22:15 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der AMEX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 208,09 USD ab. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 207,34 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 208,62 USD. Zuletzt wechselten 5.412 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,00 USD an. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 14,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,99 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 71,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 244,33 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.07.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.751,00 USD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.681,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,873 USD je Boeing-Aktie.

