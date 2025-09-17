Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 214,21 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 214,21 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 213,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 215,00 USD. Bisher wurden via New York 138.669 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,59 USD) erklomm das Papier am 30.07.2025. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 11,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 66,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 242,17 USD je Boeing-Aktie an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22,75 Mrd. USD gegenüber 16,87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,026 USD je Boeing-Aktie.

