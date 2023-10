Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing fällt am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 174,86 EUR.

Um 11:28 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 174,86 EUR ab. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 174,76 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 175,66 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 808 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2022 bei 131,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 25,03 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 248,71 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.07.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 19.751,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16.681,00 USD umgesetzt.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -4,401 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

