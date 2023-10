Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Boeing-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 185,53 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 187,54 USD an. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 187,54 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.066 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,00 USD) erklomm das Papier am 02.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,44 Prozent. Am 27.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 132,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 248,71 USD.

Boeing ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,82 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.751,00 USD im Vergleich zu 16.681,00 USD im Vorjahresquartal.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,401 USD je Boeing-Aktie belaufen.

