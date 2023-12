Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 260,41 USD.

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 260,41 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 260,25 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 260,25 USD. Bisher wurden via New York 252.555 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 265,50 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 1,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 176,25 USD fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 261,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 25.10.2023. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.104,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.956,00 USD in den Büchern standen.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,32 USD je Boeing-Aktie.

