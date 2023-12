So bewegt sich Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Montagvormittag freundlich

18.12.23 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 263,86 USD.

Werbung

Die Boeing-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 263,86 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 265,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.334 Boeing-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 265,00 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 0,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 176,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 33,07 Prozent wieder erreichen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 261,63 USD. Am 25.10.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 18.104,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.956,00 USD umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,060 USD je Boeing-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Schwacher Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Minus Optimismus in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus Schwacher Handel in New York: So performt der S&P 500 aktuell

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com