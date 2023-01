Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Boeing

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 192,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 191,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 193,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 472 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,76 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 77,20 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 233,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.10.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,60 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 15.956,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 15.278,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 31.01.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -8,322 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing fester, Airbus-Aktie dennoch leichter: Airbus steigert Auslieferungen 2022 - erneut weltgrößter Flugzeugbauer

Boeing-Aktie etwas leichter: Boeing hat 2022 wieder deutlich mehr Passagier- und Frachtjets ausgeliefert

