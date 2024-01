Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Mittag

Blick auf Boeing-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 196,82 EUR.

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 196,82 EUR. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 197,00 EUR. Bei 195,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 8.459 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 167,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 17,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 274,13 USD.

Am 25.10.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.104,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 15.956,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 29.01.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -5,971 USD je Aktie ausweisen dürften.

