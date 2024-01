Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 210,25 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 210,25 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 209,35 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,41 USD. Zuletzt wurden via New York 391.478 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 21,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 274,13 USD.

Am 25.10.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent auf 18.104,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Boeing-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,971 USD je Boeing-Aktie.

