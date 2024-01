Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag im Aufwind

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 211,69 USD zu.

Die Boeing-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 4,2 Prozent auf 211,69 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 212,50 USD an. Bei 204,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.364 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 266,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 25,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,59 USD. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 16,58 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 274,13 USD je Boeing-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 25.10.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.104,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,971 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone

NYSE-Titel Boeing-Aktie höher: Boeing mit umfangreichen Auftrag für 737-Max-Flugzeuge aus Indien

Börse New York in Grün: S&P 500 nachmittags stärker