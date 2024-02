Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Montagmittag schwächer

So bewegt sich Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 203,89 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 0,7 Prozent auf 203,89 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 202,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 204,41 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.005.078 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 176,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,56 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,334 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 262,88 USD.

Am 31.01.2024 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 22.018,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.980,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Lufthansa-Aktie: Pilotenstreik führt zu ersten Flugausfällen bei Discover

Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones nachmittags steigen

Börse New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones