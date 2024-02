Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der Boeing

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 203,89 USD.

Um 22:15 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 203,89 USD ab. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 202,82 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 204,41 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.005.078 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD. Mit einem Zuwachs von 31,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 176,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 15,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,334 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 262,88 USD.

Am 31.01.2024 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,75 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22.018,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.980,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

