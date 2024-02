Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 203,89 USD.

Um 22:15 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 203,89 USD ab. Die Boeing-Aktie sank bis auf 202,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 204,41 USD. Bisher wurden heute 1.005.078 Boeing-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei einem Wert von 176,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 13,56 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,334 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 262,88 USD an.

Am 31.01.2024 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD gegenüber -1,75 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.018,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.980,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,54 USD je Boeing-Aktie belaufen.

