Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 185,31 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 185,31 USD. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 186,56 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,31 USD. Zuletzt wurden via New York 99.804 Boeing-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.02.2024 auf bis zu 208,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 10,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 137,07 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 26,03 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,071 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 205,00 USD.

Boeing veröffentlichte am 28.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,04 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 23.04.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,159 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

