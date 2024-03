Aktienentwicklung

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag im Plus

19.03.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Boeing zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 180,68 USD.

Das Papier von Boeing legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 180,68 USD. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 181,81 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 180,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 234.401 Boeing-Aktien. Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 176,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,45 Prozent. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,334 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 264,13 USD für die Boeing-Aktie. Boeing veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,75 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.018,00 USD im Vergleich zu 19.980,00 USD im Vorjahresquartal. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Mittag Boeing-Aktie abgestraft: Boeing von United Airlines verliert Abdeckung im Flug

