Boeing Aktie News: Boeing am Vormittag gefragt

Die Boeing-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 19.05.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 119,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 119,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 300 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2021 bei 211,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 118,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 1,63 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 264,29 USD.

Boeing ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 13.991,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 15.217,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Boeing am 27.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,72 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie letztlich mit Verlusten: Absturz von Boeing-Maschine in China möglicherweise absichtlich herbeigeführt - 'Starliner'-Raumschiff soll zur ISS starten

Ryanair-Aktie unter Druck: Ryanair strebt nach Rückkehr in schwarze Zahlen - Kritik an Boeing

Boeing-Aktie etwas schwächer: Airbus zieht davon - Boeing liefert erneut weniger Flugzeuge aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com