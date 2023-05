Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Boeing 191,26 EUR

Die Aktie legte um 11:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 191,80 EUR zu. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 192,74 EUR zu. Bei 191,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 736 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 205,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 7,04 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.06.2022 bei 108,76 EUR. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 76,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 233,20 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.04.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,75 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17.921,00 USD gegenüber 13.991,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,582 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

