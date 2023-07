Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 188,22 EUR.

Die Boeing-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 188,22 EUR. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 189,40 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,88 EUR. Bisher wurden heute 657 Boeing-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2023 auf bis zu 208,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,51 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,86 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 241,20 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 26.04.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 17.921,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 13.991,00 USD umsetzen können.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Boeing-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,514 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

