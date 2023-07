Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit roter Tendenz

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 211,10 USD ab.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 211,10 USD ab. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 210,60 USD. Mit einem Wert von 211,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 70.695 Boeing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (223,86 USD) erklomm das Papier am 17.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 6,04 Prozent Luft nach oben. Am 01.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,99 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 42,69 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 241,20 USD.

Boeing gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,09 Prozent auf 17.921,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.991,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Boeing-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -1,514 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

