Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

So bewegt sich Boeing

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 204,93 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Boeing-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 204,93 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 205,56 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 204,42 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 205,19 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 67.478 Boeing-Aktien.

Bei 243,02 USD markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,59 Prozent hinzugewinnen. Am 01.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,99 USD. Abschläge von 40,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 244,33 USD angegeben.

Am 26.07.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,37 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 19.751,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,997 USD je Boeing-Aktie.

