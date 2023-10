Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag verlustreich

Kurs der Boeing

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 175,72 EUR.

Um 11:52 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 175,72 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 175,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 176,36 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 408 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 221,30 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 25,94 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 131,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 248,71 USD an.

Boeing ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.751,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 16.681,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 23.10.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -4,401 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

