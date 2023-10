Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 186,70 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 186,70 USD zu. Die Boeing-Aktie legte bis auf 186,94 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 185,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 75.741 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 243,02 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 23,18 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 132,21 USD ab. Mit Abgaben von 29,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 248,71 USD je Boeing-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 19.751,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.681,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,40 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -4,401 USD einfahren.



