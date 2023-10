Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Boeing. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via AMEX bei 185,71 USD.

Bei der Boeing-Aktie ließ sich um 22:15 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im AMEX-Handel hat das Papier einen Wert von 185,71 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 189,17 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 185,20 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 188,63 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.508 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 242,00 USD markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2022 bei 132,35 USD. Mit Abgaben von 28,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 248,71 USD für die Boeing-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.07.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,37 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.751,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16.681,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Boeing dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -4,401 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags leichter

Dow Jones aktuell: Dow Jones sackt am Mittwochmittag ab

Handel in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone