Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag in Grün

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 263,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 261,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 213.944 Boeing-Aktien.

Am 16.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 265,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 1,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,25 USD ab. Mit einem Kursverlust von 32,70 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 261,63 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.104,00 USD umgesetzt, gegenüber 15.956,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 31.01.2024 gerechnet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,122 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

